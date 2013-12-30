中国雾霾天气为清洁企业提供商机

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海12月30日 - 中国部分地区12月初雾霾天气污染程度刷新纪录，空气净化设备生产企业远大集团的服务电话为忧心忡忡的中国消费者带来一丝喜悦。

中国政府正在奋力实现治污目标，并已承诺斥资逾3万亿元人民币治理环境。这为致力于提高能效和降低排放的企业提供了一个日益广阔的市场。

远大空品科技有限公司总经理胡杰称，公司近期已经加快生产节奏，但是仍然供不应求。该公司母公司远大集团生产从手持式监测仪器到环保建筑等一系列与环保相关的产品。胡杰称，远大空品今年销售收入较2012年增长了一倍左右，他没有透露详情。

污染问题在中国早已司空见惯。但是公众愤怒与日俱增，而政府治污意愿也在增强，这使拥有污染治理技术的中国企业有机会在清洁技术市场分得一杯羹。据美国商务部称，中国清洁技术市场规模到2020年将增长两倍，达到5,550亿美元。

像美国清洁能源专家Fuel Tech 、工程设计企业WS Atkins 及其他一些企业都在抓住市场机会，增聘人手和争取合同。

“中国（的污染问题）已达到民众无法忍受的饱和水平，”美中清洁技术中心总裁兼执行董事安锋说。

据中国环保部今年估计，污染在2010年造成的经济损失至少达1.1万亿元，相当于当年GDP的2.5%。污染还与中国出现的“癌症村”有关系，甚至造成减寿。今年10月，中国北方城市哈尔滨出现严重雾霾天气，该市一度陷入瘫痪。（完）