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时事要闻 | 2012年 1月 29日 星期日 10:37 BJT

广西发生镉污染事件 危及用水安全

路透北京1月27日电--新华社报导称，广西河池境内龙江河发生镉污染事件，给柳州市用水安全带来威胁。

柳州市未受污染的上游水电站开闸放水，以稀释污染浓度，取得一定效果。

虽然当地向河水中大量投放中和物降解镉浓度，仍有许多鱼类死亡，当地居民纷纷抢购瓶装水。

据新华报导，此次镉超标污染源来自广西金河矿业股份有限公司，但还不清楚该公司排放污染物已有多久，以及排放量多少。

新华引用柳州市环保局局长甘景林的话称，柳州饮用水水源水质仍达到国家标准。（完）

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