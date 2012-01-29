广西发生镉污染事件 危及用水安全

中国外长和美国国务卿就双边关系和其它话题交换意见--新华
路透北京2月17日 - 新华社周五报道称，中国外交部长王毅和美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在20国集团(G20)外长会议间隙碰面，就双边关系和其它共同关注的话题交换了意见。
路透北京1月27日电--新华社报导称，广西河池境内龙江河发生镉污染事件，给柳州市用水安全带来威胁。
柳州市未受污染的上游水电站开闸放水，以稀释污染浓度，取得一定效果。
虽然当地向河水中大量投放中和物降解镉浓度，仍有许多鱼类死亡，当地居民纷纷抢购瓶装水。
据新华报导，此次镉超标污染源来自广西金河矿业股份有限公司，但还不清楚该公司排放污染物已有多久，以及排放量多少。
新华引用柳州市环保局局长甘景林的话称，柳州饮用水水源水质仍达到国家标准。（完）
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路透北京2月17日 - 新华社周五报道称，中国外交部长王毅和美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在20国集团(G20)外长会议间隙碰面，就双边关系和其它共同关注的话题交换了意见。
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。