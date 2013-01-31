北京空气污染持续 陈光标街头派送新鲜空气

2013年1月30日，陈光标在北京一个街道上发放罐装新鲜空气。 REUTERS/Barry Huang

路透北京1月30日（记者 Terril Yue Jones） - 中国过去两周深陷恶劣的雾霾天气困扰，促使一名富翁发起了一场免费发放罐装新鲜空气的活动。

以废品回收起家的陈光标是一名高调的慈善家，他周三在北京免费发放罐装新鲜空气，据称罐内空气来自遥远的未受污染的新疆和台湾等地。

他表示，希望市长、县长和大公司的老总们知道，不要只追求GDP增长，不要以子孙后代的利益和牺牲环境为代价追求利润最大化。

北京空气质量检测指标PM2.5经常突破500，在1月12日甚至飙升至755，成为记忆中污染最严重的一天。

“我出来20分钟左右，嗓子开始疼，我感觉头脑发昏，”陈光标在人行道上告诉路透记者。

他免费发放绿色和黄色罐装“新鲜空气”，罐上印着“陈光标好人”商标。

他承认自己发放罐装空气的举动并非实用做法，但希望以此让人们意识到保护环境的重要性。他的举动令人感到不解，但也受到了媒体和迫切希望摆脱雾霾天气人们的称赞。

“北京的空气确实需要改善，我们需要一位象他这样的好人出现，”21岁的居民小胡说道。“这提醒大家少烧油，为北京的空气做些力所能及的事。”（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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