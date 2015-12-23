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时事要闻 | 2015年 12月 23日 星期三 13:53 BJT

中国召开中央城市工作会议 誓言打造更宜居城市

路透北京12月22日 - 中国中央城市工作会议于12月20日至21日在北京举行，会议强调城市工作要把创造优良人居环境作为中心目标。

根据会议结束后发布的规划，城市工作要把创造优良人居环境作为中心目标，努力把城市建设成为“人与人、人与自然和谐共处的美丽家园”。

根据新华社发布的声明，鼓励企业和市民通过各种方式参与城市建设、管理，真正实现城市共治共管、共建共享。

声明称，要尊重自然、顺应自然、保护自然，改善城市生态环境，在统筹上下功夫，在重点上求突破，着力提高城市发展持续性、宜居性。

声明并称，要保护弘扬中华优秀传统文化，延续城市历史文脉，保护好前人留下的文化遗产。

声明指出，要推动形成绿色低碳的生产生活方式和城市建设运营模式。

中国数年来多次誓言治理污染，但迄今尚无具有持久影响的相关规划。

自上周末以来，中国北方多地出现严重空气污染天气。今冬首都北京已经两次发布空气污染红色预警，采取了机动车单双号限行、学校停课、工厂关闭等措施。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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