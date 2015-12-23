中国召开中央城市工作会议 誓言打造更宜居城市

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京12月22日 - 中国中央城市工作会议于12月20日至21日在北京举行，会议强调城市工作要把创造优良人居环境作为中心目标。
根据会议结束后发布的规划，城市工作要把创造优良人居环境作为中心目标，努力把城市建设成为“人与人、人与自然和谐共处的美丽家园”。
根据新华社发布的声明，鼓励企业和市民通过各种方式参与城市建设、管理，真正实现城市共治共管、共建共享。
声明称，要尊重自然、顺应自然、保护自然，改善城市生态环境，在统筹上下功夫，在重点上求突破，着力提高城市发展持续性、宜居性。
声明并称，要保护弘扬中华优秀传统文化，延续城市历史文脉，保护好前人留下的文化遗产。
声明指出，要推动形成绿色低碳的生产生活方式和城市建设运营模式。
中国数年来多次誓言治理污染，但迄今尚无具有持久影响的相关规划。
自上周末以来，中国北方多地出现严重空气污染天气。今冬首都北京已经两次发布空气污染红色预警，采取了机动车单双号限行、学校停课、工厂关闭等措施。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。