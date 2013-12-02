中石油及其吉林油田被诉非法排污 索赔逾6,000万元--央广网

路透北京12月2日 -中国中央人民广播电台周一称，中华环保联合会在北京二中院提交诉状，就中石油吉林油田分公司松原采气厂非法排污行为，提起暂定6,075万元人民币赔偿的民事起诉。

央广网援引中华环保联合会负责此次诉讼工作的该会督察诉讼部部长马勇介绍，这份诉状被告之一是中国石油天然气股份有限公司(601857.SS) (0857.HK)，另一被告是中石油吉林油田分公司。之所以提起这起公益诉讼，主要是因为他们发现中石油吉林油田分公司松原采气厂将大量未经处理的污水直接排放到渗坑，非法排污持续时间久，危害极大。

“从我们初步掌握的调演的情况来看，污染涉及到松原市的人，基本上每个县都有，我们村老百姓了解到的至少有一万个平方公里。”马勇指出。

马勇并表示，目前他们已经针对当地地下水质进行了检测，确实有问题，如果案件受理这些都会在后期质证。

马勇介绍，在北京二中院接受诉状后，还需要几天时间才能确定是否会正式立案，在这中间，他们也会通过各种手段推动这起污染事件的解决。

央广网亦报导称，目前中石油针对吉林油田排污曝光报导的回应称，已成立调查组，责令吉林油田立即制定整改措施，不具备环保条件的油气井立即停产整改。吉林油田也免去了涉事采气厂厂长的职务。但马勇表示，以当地农民反馈，中石油会将污染的渗坑填土，但当地的生态破坏情况还需要进行长时间的修复，单纯填埋污水坑无法起到治污作用。（完）

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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