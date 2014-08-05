北京六城区将在2020年底前禁用燃煤

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京8月4日 - 新华社援引北京市环保局的说法称，北京将在2020年底前禁止在六个城区使用煤炭。
北京市以及周边地区经常遭受雾霾天气困扰。
新华社周一报导称，六城区将全面禁用燃煤，并关闭火力发电厂。今后在禁燃区内，单位和个人均不得再使用煤、秸秆等高污染燃料，包括居民取暖、炊事等。
2012年，煤炭占北京市全部能源消费的四分之一。
除煤炭外，北京市还界定了燃料油、石油焦、可燃废物、直接燃用的生物质燃料等十余种高污染燃料种类。（完）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。