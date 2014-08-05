北京六城区将在2020年底前禁用燃煤

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月4日 - 新华社援引北京市环保局的说法称，北京将在2020年底前禁止在六个城区使用煤炭。
北京市以及周边地区经常遭受雾霾天气困扰。
新华社周一报导称，六城区将全面禁用燃煤，并关闭火力发电厂。今后在禁燃区内，单位和个人均不得再使用煤、秸秆等高污染燃料，包括居民取暖、炊事等。
2012年，煤炭占北京市全部能源消费的四分之一。
除煤炭外，北京市还界定了燃料油、石油焦、可燃废物、直接燃用的生物质燃料等十余种高污染燃料种类。（完）
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
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