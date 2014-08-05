北京六城区将在2020年底前禁用燃煤

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月4日 - 新华社援引北京市环保局的说法称，北京将在2020年底前禁止在六个城区使用煤炭。

北京市以及周边地区经常遭受雾霾天气困扰。

新华社周一报导称，六城区将全面禁用燃煤，并关闭火力发电厂。今后在禁燃区内，单位和个人均不得再使用煤、秸秆等高污染燃料，包括居民取暖、炊事等。

2012年，煤炭占北京市全部能源消费的四分之一。