中国环保法规趋紧 在华外企“绿化”成本上升

2015年1月8日在河北石家庄拍到的烟囱。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透上海5月22日 （记者 Adam Jourdan/Sue-Lin Wong） - 苹果(AAPL.O)计划在华植树造林，玛氏中国（Mars）或许要朝“零碳排放”发展，而富士康科技集团(2354.TW)正投入数百万美元对其工厂进行“绿色”改造，因在华企业面临越来越严格的污染治理法律。

中国今年出台了更加严格的污染治理法规，因中国渴望甩掉这样的负面形象：雾霾严重的城市、肮脏的水道以及遭重金属污染的土壤。

但这代价可不会低。中国央行估计称，中国在未来五年内每年需投入2万亿元（3,220亿美元）以减少污染，而政府资金仅能覆盖其中的十分之一--剩下的就要靠中国本土企业和在华外资企业买单了。

“对于需要减少污染物水平的企业和工厂来说，这种成本将极其高昂--数以百万计的美元，”霍金路伟（Hogan Lovells）律师事务所上海合伙人Philip Cheng说道。

在华企业高管称，中国今年亦出台了更加严厉的污染处罚条例，而地方政府有自身更严苛的标准，并对从巧克力到服装的制造企业施加了越来越大的压力。

麦当劳薯条供应商北京辛普劳食品加工有限公司因污水排放问题，上月遭北京丰台区环保局处罚，而对于大多是国企的中国钢铁企业来说，满足污染排放标准的成本自去年以来已平均大涨了50%。

“中国的环境法律正在变成世界上最严厉的环境法律之一，”李维斯（Levi Strauss & Co）高级可持续性发展负责人曼纽尔·拜戈里（Manuel Baigorri）说道。该公司正在进行一个项目，以减少其中国工厂的水电用量。

（外企）在华高管称，环保新规正在推高成本，尤其是在重污染行业，如能源、自然资源、化工产品、金属制品和服装行业。

“我们确实看到与环保合规相关的成本正在上升，”一家大型国际化工企业驻上海高管称。

其他高管也表示成本正在上升，但为了保持与监管当局和地方政府一致，这种成本是值得付出的。“当政府坚定地表示想要市场往绿色方向发展时，（这么做）对于跨国企业来说，可能会成为一种竞争优势，”毕马威（KPMG）中国合伙人大卫·弗雷（David Frey）说道。

*真正的冲击*

但有一个重大问题，即中国是否有资源执行新法规，尤其是地方政府非常纠结于经济增长与环境保护之间。

专注于可持续性发展的企业高管们称，（污染治理）法规是中央政府下达的，但地方政府通常没有能力，或者不愿意执行这些法规。

“我们看到中国正在出台法规，迫使工厂减少水和能源用量，但地方政府通常没有到位的制度来恰当地执行这些法规，”上海一家全球消费品企业的高管称。

苹果供应商富士康等大型制造企业去年在环保项目上投入了约3,350万美元。富士康称计划在2015年进一步提高能源效率。

“政府政策正在很大程度上令企业转向可再生能源，”可再生能源项目开发商UGE的业务拓展经理罗西·彼得科克（Rosie Pidcock）表示，并称自去年更严厉的污染治理法规出台后，她所在的公司在华业务迎来增长。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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