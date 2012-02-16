空气污染严重影响中国生产力--研究

路透香港2月16日电---麻省理工学院一项研究发现，中国在数十年经济迅猛增长後，空气污染问题严重，拖累生产力，2005年由此造成的损失达1,120亿美元。

此项数据计入了患病或死亡导致人们闲暇时间损失的因素。研究报告刊登在《全球环境变化》期刊，重点研究了臭氧和颗粒物污染的害处，这两种污染可能导致呼吸道和心血管疾病。

麻省理工学院工程系统和大气化学助理教授赛林（Noelle Selin）参加了此项研究。赛林在声明中说：“研究结果表明，臭氧和颗粒物污染在过去30年对中国经济造成了重大影响。”

地面臭氧源於化工厂、汽油泵、油漆、发电站、汽车和工业锅炉等，吸入可能导致气管炎、咳嗽、喉咙不适、胸闷、气短和哮喘。

颗粒物污染则源於发电、工业生产和汽车尾气排放等，非常细小，可以吸入肺部，甚至进入血液，长期曝露在颗粒物污染环境中，可导致咳嗽、呼吸困难、肺功能受损、心跳紊乱甚至死亡。

中国当局已着手治理空气污染。本月北京市宣布已制定空气质量持续改善目标，计划到2015年空气中的PM10和PM2.5的浓度要比2010年下降15%。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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