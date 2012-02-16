空气污染严重影响中国生产力--研究

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透香港2月16日电---麻省理工学院一项研究发现，中国在数十年经济迅猛增长後，空气污染问题严重，拖累生产力，2005年由此造成的损失达1,120亿美元。
此项数据计入了患病或死亡导致人们闲暇时间损失的因素。研究报告刊登在《全球环境变化》期刊，重点研究了臭氧和颗粒物污染的害处，这两种污染可能导致呼吸道和心血管疾病。
麻省理工学院工程系统和大气化学助理教授赛林（Noelle Selin）参加了此项研究。赛林在声明中说：“研究结果表明，臭氧和颗粒物污染在过去30年对中国经济造成了重大影响。”
地面臭氧源於化工厂、汽油泵、油漆、发电站、汽车和工业锅炉等，吸入可能导致气管炎、咳嗽、喉咙不适、胸闷、气短和哮喘。
颗粒物污染则源於发电、工业生产和汽车尾气排放等，非常细小，可以吸入肺部，甚至进入血液，长期曝露在颗粒物污染环境中，可导致咳嗽、呼吸困难、肺功能受损、心跳紊乱甚至死亡。
中国当局已着手治理空气污染。本月北京市宣布已制定空气质量持续改善目标，计划到2015年空气中的PM10和PM2.5的浓度要比2010年下降15%。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。