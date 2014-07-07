IBM推出“绿色地平线”计划 助力中国治理污染

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京7月7日（记者 David Stanway） - IBM(IBM.N)与北京市政府签署协议，将利用先进的天气预报和云计算技术，来协助防治大气污染。
面对一连串与污染有关的恐慌事件和丑闻，中国当局承诺治理污染。但要治理雾霾和污染，中国首先必须改善数据收集、监测及预测能力。
根据协议，北京市政府将是IBM“绿色地平线”计划（Green Horizon）的合作伙伴之一。
IBM中国研究院院长沈晓卫称，该计划旨在应用“大数据”协助城市改善管理，精准地预报污染，以便政府可以采取积极主动的行动。
沈晓卫称，随着中国当局致力于降低煤炭在能源结构中所占的比重，IBM基于云的分析系统可令可再生能源得到更高效的利用。
IBM代表称，“绿色地平线”计划有望在中国的污染防治和可再生能源领域产生新的商机。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。