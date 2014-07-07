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气候环境 | 2014年 7月 7日 星期一 12:09 BJT

IBM推出“绿色地平线”计划 助力中国治理污染

路透北京7月7日（记者 David Stanway） - IBM(IBM.N)与北京市政府签署协议，将利用先进的天气预报和云计算技术，来协助防治大气污染。

面对一连串与污染有关的恐慌事件和丑闻，中国当局承诺治理污染。但要治理雾霾和污染，中国首先必须改善数据收集、监测及预测能力。

根据协议，北京市政府将是IBM“绿色地平线”计划（Green Horizon）的合作伙伴之一。

IBM中国研究院院长沈晓卫称，该计划旨在应用“大数据”协助城市改善管理，精准地预报污染，以便政府可以采取积极主动的行动。

沈晓卫称，随着中国当局致力于降低煤炭在能源结构中所占的比重，IBM基于云的分析系统可令可再生能源得到更高效的利用。

IBM代表称，“绿色地平线”计划有望在中国的污染防治和可再生能源领域产生新的商机。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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