广西镉污染事件中两企业八名责任人被刑拘

路透北京2月2日电---新华社周四报导称，中国警方刑事拘留了疑似向广西龙江河排放致癌金属镉的两家企业的八名高管。这次镉污染事件威胁到数百万人的饮用水供应。

根据新华社援引河池市市长何辛幸的报导，广西金河矿业股份有限公司和金城江区鸿泉立德粉材料厂两家企业最有可能是龙江河镉污染的罪魁祸首。

何辛幸称，他代表河池市政府向龙江下游群众和社会公众表示最真诚的道歉，并表示将下定决心全面整治工业特别是有色金属行业，促进河池经济健康、可持续发展。

何辛幸称，被控制的八人中，三人是广西金河矿业股份有限公司的相关责任人，五人是金城江区鸿泉立德粉材料厂的相关责任人，目前还有四名相关企业责任人正在通缉中。

周四没有联系到广西政府官员对此发表评论。

根据新华社报导，过去两周以来，受污染河水已经向下游移动逾100公里，威胁到柳州150万居民的饮水供应。

《中国日报》报导称，广西环保当局官员表示，目前柳州自来水可安全饮用。但是，还不清楚镉污染是否仍对下游城市饮用水构成威胁。（完）

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