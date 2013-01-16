李克强称治理空气污染需要长期过程

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月15日(记者 Michael Martina) - 在北京持续数日遭遇雾霾天气之后，中国国务院副总理李克强发表了有关空气污染治理的讲话，但他几乎未提到任何具体措施，并称没有快速解决的办法。
李克强也是中共中央政治局常委中首位就空气污染问题发表看法的中国领导人。北京上周末的空气污染达到了创纪录的程度。
污染状况到周二才有所缓解，但是空气污染引发了北京部分市民的强烈愤慨，也让官方媒体对政府的不作为发出批评。
官方的中央人民广播电台周二援引李克强的讲话称，积累问题是个长期过程，解决问题也需要一个长期过程，但是必须有所作为。
此前三天，北京市的污染指数飙升，超过之前的纪录。
“我们一方面加大环保执法和相关方面的工作力度；另一方面，提醒公众有污染、损健康，要自我防护。”李克强指出，“这就需要有一个全民的意识，全民的参与，共同的行动。”
北京市周末的空气质量远高于有害水平，周六的空气质量指数PM 2.5更是达到了755。该指数高于300即被认为有害，而世界卫生组织建议的日常标准是不超过20。
李克强称赞政府能及时如实地向公众公开PM2.5的数据，尽管这一变化仅始自去年。去年美国驻北京大使馆发布北京的PM2.5后，来自公众的压力促使中国政府作出了上述改变。。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。