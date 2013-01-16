李克强称治理空气污染需要长期过程

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月15日(记者 Michael Martina) - 在北京持续数日遭遇雾霾天气之后，中国国务院副总理李克强发表了有关空气污染治理的讲话，但他几乎未提到任何具体措施，并称没有快速解决的办法。

李克强也是中共中央政治局常委中首位就空气污染问题发表看法的中国领导人。北京上周末的空气污染达到了创纪录的程度。

污染状况到周二才有所缓解，但是空气污染引发了北京部分市民的强烈愤慨，也让官方媒体对政府的不作为发出批评。

官方的中央人民广播电台周二援引李克强的讲话称，积累问题是个长期过程，解决问题也需要一个长期过程，但是必须有所作为。

此前三天，北京市的污染指数飙升，超过之前的纪录。

“我们一方面加大环保执法和相关方面的工作力度；另一方面，提醒公众有污染、损健康，要自我防护。”李克强指出，“这就需要有一个全民的意识，全民的参与，共同的行动。”

北京市周末的空气质量远高于有害水平，周六的空气质量指数PM 2.5更是达到了755。该指数高于300即被认为有害，而世界卫生组织建议的日常标准是不超过20。