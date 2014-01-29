春节再现雾霾天气 中国气象官员呼吁禁放烟花爆竹

《汇市简讯》欧洲开盘：法国总统选举初选结果提振欧元
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月29日 - 《中国日报》周三报道，本周中国中部和东部地区可能出现严重雾霾天气，中国气象局官员呼吁春节期间禁放烟花爆竹。
中国本周五将迎来农历新年，燃放烟花爆竹被认为会给人们带来好运，但同时也会给城市空气造成持续长时间的严重污染。
中国中部和东部地区周四开始将再次出现雾霾天气，《中国日报》报道称，中央气象局发言人陈振林表示，地方政府应该完全禁止燃放烟花爆竹。
该报援引陈振林的说法称，“烟花爆竹燃放时将释放出大量烟尘和二氧化硫等有毒有害气体，在不利的气象条件下，往往会导致局部甚至区域性空气严重污染。”
包括北京在内的各地政府已经呼吁民众今年少放烟花爆竹，共同出力改善空气质量，但是至少北京还没有关闭烟花爆竹的临时销售摊点。
《中国日报》称，今年到目前为止，烟花爆竹销售表现平平，人们已经纷纷响应改善空气质量的呼吁。(完)
编译：王凤昌 发稿:王燕焜
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临
路透法兰克福4月24日 - 瑞士农药和种子集团公司先正达(Syngenta)表示，第一季度营收下滑1%至37.4亿美元，因亚洲玉米种子市场的成长被拉丁美洲杀菌剂和除草剂业务的需求下降所抵消。目前中国化工集团公司正在收购先正达。