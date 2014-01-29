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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 15:35 BJT

春节再现雾霾天气 中国气象官员呼吁禁放烟花爆竹

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月29日 - 《中国日报》周三报道，本周中国中部和东部地区可能出现严重雾霾天气，中国气象局官员呼吁春节期间禁放烟花爆竹。

中国本周五将迎来农历新年，燃放烟花爆竹被认为会给人们带来好运，但同时也会给城市空气造成持续长时间的严重污染。

中国中部和东部地区周四开始将再次出现雾霾天气，《中国日报》报道称，中央气象局发言人陈振林表示，地方政府应该完全禁止燃放烟花爆竹。

该报援引陈振林的说法称，“烟花爆竹燃放时将释放出大量烟尘和二氧化硫等有毒有害气体，在不利的气象条件下，往往会导致局部甚至区域性空气严重污染。”

包括北京在内的各地政府已经呼吁民众今年少放烟花爆竹，共同出力改善空气质量，但是至少北京还没有关闭烟花爆竹的临时销售摊点。

《中国日报》称，今年到目前为止，烟花爆竹销售表现平平，人们已经纷纷响应改善空气质量的呼吁。(完)

编译：王凤昌 发稿:王燕焜
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