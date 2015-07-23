中国2015年上半年空气质量有所好转--绿色和平组织

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京7月22日 （记者 Adam Rose） - 绿色和平组织东亚分部周三称，中国2015年上半年两大空气污染物PM2.5和二氧化硫的污染水平有所减轻。
绿色和平称，中国2015年上半年PM2.5的平均水平同比下降了16%，二氧化硫水平也下降了18%。
“煤炭消费减少是近期（中国）空气质量改善的主要原因，”绿色和平组织气候与环境活动家董连赛在声明中表示。
北京地区的PM2.5水平居全国第三，第一和第二分别为河北与河南。一季度北京地区的PM2.5水平居第四。上海位列第11，第一季度排第14。
绿色和平组织的结论基于中国环保部在全国189个城市的监测站提供的数据。
中国环保部上周称，近75%的中国大型城市6月空气质量不达标，相比去年同期有所改善。北京上月PM2.5水平上升了11%。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。