中国2015年上半年空气质量有所好转--绿色和平组织

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月22日 （记者 Adam Rose） - 绿色和平组织东亚分部周三称，中国2015年上半年两大空气污染物PM2.5和二氧化硫的污染水平有所减轻。
绿色和平称，中国2015年上半年PM2.5的平均水平同比下降了16%，二氧化硫水平也下降了18%。
“煤炭消费减少是近期（中国）空气质量改善的主要原因，”绿色和平组织气候与环境活动家董连赛在声明中表示。
北京地区的PM2.5水平居全国第三，第一和第二分别为河北与河南。一季度北京地区的PM2.5水平居第四。上海位列第11，第一季度排第14。
绿色和平组织的结论基于中国环保部在全国189个城市的监测站提供的数据。
中国环保部上周称，近75%的中国大型城市6月空气质量不达标，相比去年同期有所改善。北京上月PM2.5水平上升了11%。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”