中国2015年上半年空气质量有所好转--绿色和平组织

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京7月22日 （记者 Adam Rose） - 绿色和平组织东亚分部周三称，中国2015年上半年两大空气污染物PM2.5和二氧化硫的污染水平有所减轻。

绿色和平称，中国2015年上半年PM2.5的平均水平同比下降了16%，二氧化硫水平也下降了18%。

“煤炭消费减少是近期（中国）空气质量改善的主要原因，”绿色和平组织气候与环境活动家董连赛在声明中表示。

北京地区的PM2.5水平居全国第三，第一和第二分别为河北与河南。一季度北京地区的PM2.5水平居第四。上海位列第11，第一季度排第14。

绿色和平组织的结论基于中国环保部在全国189个城市的监测站提供的数据。