广东一养殖场污染水源 影响5万居民

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京2月19日电---新华社周日报导称，中国广东佛山市一家养殖场污水排入河涌，污染附近自来水厂的水源，导致约5万当地居民受到停水影响。
新华称，当地有关负责人周六发现问题後，第一时间停止从该河中抽水。
报导称：“根据当地环保部门的调查，位於水厂上游5公里处一家名为‘阳光科农’的养殖场排放清洗水塘的污水，导致河涌受污染。”
受影响地区紧急采取措施，安排另一家水厂增压供水，并联系消防车送水至城区。至周日时，受停水影响居民减至1,000人左右。
污染问题日益成为中国民众关注的焦点，甚至曾引发抗议。
2005年冬季，中国东北一家化工厂发生爆炸，造成松花江水严重污染，导致中国东北及俄罗斯部分城市暂时停供自来水。（完）
编译：张家伟 发稿：朱淑珍
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