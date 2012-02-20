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时事要闻 | 2012年 2月 20日 星期一 08:47 BJT

广东一养殖场污染水源 影响5万居民

路透北京2月19日电---新华社周日报导称，中国广东佛山市一家养殖场污水排入河涌，污染附近自来水厂的水源，导致约5万当地居民受到停水影响。

新华称，当地有关负责人周六发现问题後，第一时间停止从该河中抽水。

报导称：“根据当地环保部门的调查，位於水厂上游5公里处一家名为‘阳光科农’的养殖场排放清洗水塘的污水，导致河涌受污染。”

受影响地区紧急采取措施，安排另一家水厂增压供水，并联系消防车送水至城区。至周日时，受停水影响居民减至1,000人左右。

污染问题日益成为中国民众关注的焦点，甚至曾引发抗议。

2005年冬季，中国东北一家化工厂发生爆炸，造成松花江水严重污染，导致中国东北及俄罗斯部分城市暂时停供自来水。（完）

编译：张家伟 发稿：朱淑珍

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