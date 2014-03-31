中国向污染宣战 成败系于河北

2014年2月18日，河北唐山一居民区附近钢厂的烟囱在冒着浓烟。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透北京3月31日(记者 David Stanway) -中国几周前刚刚誓言要向污染宣战，而战线已经在北京和河北省之间拉开。

多名河北官员借本月早些时候召开的“两会”之机，呼吁中央政府提高补助，帮助应对全国范围内强制工业企业停产减产造成的就业机会减少及其它方面的成本。

中国国务院总理李克强3月5日在十二届全国人大二次会议开幕式上表示，中国准备向污染宣战，欲以此回应民众对中国环境污染的益发不满情绪。

在去年全国污染最严重的10个城市中，河北省占了7个。研究人员称北京日益严重的雾霾天气主要源自河北省钢铁、煤炭和水泥行业的污染。

中国过去数十年始终无法摆脱对经济增长的痴迷，向污染宣战是对中国打造环保型经济增长模式决心的考验。

河北省邯郸市委书记高宏志表示，以2012年为基础，到2017年，全国要发展改革，消煤，其中河北省钢铁产能压缩量到了6,000万吨，消煤量到了4,000万吨，分别占到全国的75%和50%。

高宏志称，就拿邯郸为例，就初步测断，对钢铁产业的整合重组，要实施发展以后，将带来150亿元的资本资产损失，以及43,000人的重新就业问题。

他说“这些任务完成以后，不仅仅对河北省，对京津冀地区，乃至对全国，都会有较大的影响，对全国做出较大的贡献。”

“所以希望国家在支持结构调整和污染治理的方面，对京津冀，特别是河北地区，除扶持辅助性的政策之外，应该加强特殊的关照，给以特殊的支持。”

中国提出五年内压缩8,000万吨钢铁产能，其中6,000万吨落在钢铁第一大省河北，河北省还提出要在未来五年削减4,000万吨煤炭消费，并承诺将主要污染物削减大约25%。

根据两会期间提交的文件，河北钢铁前董事长王义芳呼吁对关闭企业的成本作出更为有力的“补贴机制”。

中华全国总工会河北省总工会主席王增力则呼吁政府向高科技行业提供资金支持。

**痛苦的进程**

河北省委书记周本顺暗示河北将获得支持。

他在“两会”期间表示，结构调整无疑将是痛苦的，但是他们能够努力尽快缓解这种痛苦。

中国政府多年来在全国范围内对淘汰落后产能，满足最新技术标准的企业予以补贴。去产能成为当务之急。

根据最新目标，地方政府已经开始关闭落后产能。2月23日，河北省统一部署，在全省五个设区市压减炼铁产能671万吨，炼钢产能149万吨。

高宏志表示，自去年以来，邯郸已关闭了八座高炉。

他说：“这样算下来，这样子也会给企业造成损失过大，和人员安排困难这样的，包括造成地方区域经济发展和社会稳定的一系列问题。”

尽管地方官员表示，河北正在作出牺牲，但环保人士表示，这种免费午餐河北省已经享用很久了。河北很多企业凭借无视环保法规和行业标准获得的竞争优势，击败竞争对手。

批评人士称，为避免钢铁工人下岗，涌入本已人满为患的首都北京，中国政府一直对河北省钢铁企业的过剩产能睁一只眼闭一只眼。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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