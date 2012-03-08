中国工信部长：落後产能要“销毁成废钢铁”

路透北京3月8日电---中国工业和信息化部部长苗圩周四称，中国要制定一个产业转移指导目录，将高污染落後产能“销毁成废钢铁”，不允许他们向其他省份以及周边国家转移。

在沿海地区对高污染工厂的反对声中，很多低端制造工厂纷纷转移到中西部地区，污染当地土壤与河流。

苗圩对中央人民广播电台表示，现在周边一些国家也在担心，中国沿海地区落後的产能会不会转移到他们那里去。

他说：“从眼下的情况来看，现在是要制定一个产业转移的指导目录，明确规定有哪些高耗能高污染的是属於落後产能不允许跨区域转移。”

“对於那些落後的产能，一定要坚持当地淘汰，淘汰的标准就是使他们这些生产的设施、设备不能再运转，而且要销毁成废钢铁。”

中国已采取缩减信贷等一系列措施淘汰落後产能，广东等沿海省份尤为希望将高污染工厂转移出去，以便为更清洁、附加值更高的厂商节省土地、水以及人力等资源。

而急切要发展经济、增加税收的中西部省份，对於这类工厂则睁只眼闭只眼，甚至热烈欢迎。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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