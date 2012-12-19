颗粒污染物致中国数千人过早死亡

台湾自17日起家禽禁宰运七天 因禽流感疫情恐扩大
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
路透北京12月19日 - 根据北京大学和绿色和平组织的一份研究，空气中的颗粒污染物今年已在中国四个城市造成约8,600人死亡，经济损失达10亿美元。
《中国日报》周三报道称，研究人员对北京、上海、广州、西安四城市的PM2.5水平进行了研究，研究呼吁将PM2.5降低到符合世界卫生组织指导方针的水平，由此导致的死亡将减少逾八成。PM2.5是指大气中直径小于2.5微米的颗粒物。
众所周知，PM2.5颗粒会损害肺和心血管系统，引发肺癌和其他疾病，因为非常小，还可直接进入呼吸系统。
中国经济飞速发展带来各种严重的环境问题，从河流污染到城市中时常可见的雾霾。
中国政府最近要求各大城市向公众公布PM2.5指数。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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