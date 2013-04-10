中国环保部官员称在土壤中检测出一百年前的金属残留

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京4月10日 - 中国环境保护部自然生态保护司司长庄国泰周三称，从全国各地的土壤样本中检测出了至少可追溯至一个世纪前的重金属残留和1980年代已禁止使用的“666”农药残留。这显示了中国污染问题的严重程度。
中国多个北方城市今冬出现雾霾天气，引发民众普遍感到愤怒；与此同时，许多网友还呼吁政府净化水供应。
上月，黄浦江水域发现数千头漂浮死猪，引发民众更为关注饮水安全问题。
庄国泰称，一项全国土壤状况调查显示，农村为农业革命付出了沉重代价。农业革命带动中国粮食产量在过去30年几乎翻倍增长，还解放了大量劳动力。
庄国泰在北京的一个会议上指出，农村高达65%的化肥使用不当，河流和农田因此受到污染。
他还称，在调查土壤状况时甚至发现了一个世纪前的金属污染和1980年代已禁止使用的“666”等农药的残留。
庄国泰表示，相关部门很快就会发布土壤状况调查结果，并指出政府一直计划披露调查结果。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。