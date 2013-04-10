中国环保部官员称在土壤中检测出一百年前的金属残留

路透北京4月10日 - 中国环境保护部自然生态保护司司长庄国泰周三称，从全国各地的土壤样本中检测出了至少可追溯至一个世纪前的重金属残留和1980年代已禁止使用的“666”农药残留。这显示了中国污染问题的严重程度。

中国多个北方城市今冬出现雾霾天气，引发民众普遍感到愤怒；与此同时，许多网友还呼吁政府净化水供应。

上月，黄浦江水域发现数千头漂浮死猪，引发民众更为关注饮水安全问题。

庄国泰称，一项全国土壤状况调查显示，农村为农业革命付出了沉重代价。农业革命带动中国粮食产量在过去30年几乎翻倍增长，还解放了大量劳动力。

庄国泰在北京的一个会议上指出，农村高达65%的化肥使用不当，河流和农田因此受到污染。

他还称，在调查土壤状况时甚至发现了一个世纪前的金属污染和1980年代已禁止使用的“666”等农药的残留。

庄国泰表示，相关部门很快就会发布土壤状况调查结果，并指出政府一直计划披露调查结果。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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