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时事要闻 | 2014年 1月 8日 星期三 15:10 BJT

中国31省份立“军令状”治理大气污染

路透北京1月8日 -中国环保部与全国31个省（区、市）签署《大气污染防治目标责任书》，将PM2.5年均浓度下降目标确定在5-25%。

中国经常出台治理城市大气污染的措施，但成效有限。

根据中国官媒报道，前卫生部长陈竺去年12月在医学杂志《柳叶刀》上发表文章称，中国每年因空气污染导致35-50万人早死。

新华社援引环保部报道称，按照新规定，北京、天津、河北PM2.5年均浓度下降目标为25%。

报道还称，山西、山东、上海、江苏、浙江PM2.5年均浓度下降目标为20%。

《中国日报》报道称，为保障目标如期实现，国务院将颁布考核办法，没有实现目标的省份（区、市）将被点名批评。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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