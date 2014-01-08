中国31省份立“军令状”治理大气污染

朝鲜无视国际社会压力进行弹道导弹试验
路透首尔4月29日 - 朝鲜周六试射一枚弹道导弹，不久前美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)刚刚警告过，如果不能遏制朝鲜的弹道导弹及核计划，可能导致“灾难性后果”。
路透北京1月8日 -中国环保部与全国31个省（区、市）签署《大气污染防治目标责任书》，将PM2.5年均浓度下降目标确定在5-25%。
中国经常出台治理城市大气污染的措施，但成效有限。
根据中国官媒报道，前卫生部长陈竺去年12月在医学杂志《柳叶刀》上发表文章称，中国每年因空气污染导致35-50万人早死。
新华社援引环保部报道称，按照新规定，北京、天津、河北PM2.5年均浓度下降目标为25%。
报道还称，山西、山东、上海、江苏、浙江PM2.5年均浓度下降目标为20%。
《中国日报》报道称，为保障目标如期实现，国务院将颁布考核办法，没有实现目标的省份（区、市）将被点名批评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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