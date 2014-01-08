中国31省份立“军令状”治理大气污染

中国外交部称中方望与美国一起解决朝鲜问题 和平方式是唯一途径

路透北京4月28日 - 中国外交部周五表示，化解朝鲜半岛问题的关键并不在于中国，和平方式是解决朝鲜问题的唯一途径，中国希望和美国一起努力解决朝鲜问题。