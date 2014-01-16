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气候环境 | 2014年 1月 16日 星期四 14:30 BJT

上海出台新规应对空气污染

路透北京1月15日 -新华社报道称，上海周三通过《上海市空气重污染专项应急预案》。新预案细化了污染等级，并在空气污染严重时启动公务车停驶、学校停课的新措施。

上海市上月的空气污染水平创记录高位，而通常污染程度更严重的北京上月的空气相对不错。上海市政府曾在污染最严重的几日建议儿童和老年人呆在室内。

中国经常会发布指令，应对大城市的空气污染问题，但迄今治理空气污染的努力效果不佳。

空气质量日渐受到中国领导人的关注。中国当局已投资不同项目以对抗污染，并表示对于严重环境污染犯罪者，司法机关最高可判处死刑。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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