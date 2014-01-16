上海出台新规应对空气污染

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京1月15日 -新华社报道称，上海周三通过《上海市空气重污染专项应急预案》。新预案细化了污染等级，并在空气污染严重时启动公务车停驶、学校停课的新措施。
上海市上月的空气污染水平创记录高位，而通常污染程度更严重的北京上月的空气相对不错。上海市政府曾在污染最严重的几日建议儿童和老年人呆在室内。
中国经常会发布指令，应对大城市的空气污染问题，但迄今治理空气污染的努力效果不佳。
空气质量日渐受到中国领导人的关注。中国当局已投资不同项目以对抗污染，并表示对于严重环境污染犯罪者，司法机关最高可判处死刑。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。