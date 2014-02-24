雾霾连日不散 中国环保部派督查组进驻京津冀

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京2月23日 -中国环保部称，已经派出督查组分赴京津冀多个城市，应对近期出现的连续严重污染，重点检查重污染天气应对措施的落实情况。
近日雾霾席卷中国近15%的国土。督查组将对钢铁、煤化工、平板玻璃、水泥等重点行业整治和施工场地、原煤散烧等情况进行检查。
中国政府已出台许多政策和措施治理环境污染，但在地方上的执法力度不一，有的地方政府依赖重污染行业的税收。
北京雾霾已持续一周，北京政府周五首次启动空气重污染“橙色”预警。石家庄启动应急措施，市区三环内采取机动车限行20%的措施。
有网民在新浪微博上发帖说：“北京雾霾持续这么多天了，我感觉好久没见过太阳了。这环境，还让不让人活了？”（完）
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。