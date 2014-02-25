石家庄一市民因空气污染状告环保局

路透北京2月25日 -据《燕赵都市报》报道，中国石家庄一位市民状告石家庄市环境保护局，称后者未依法履行治理大气污染的职责，此为中国首例民众因空气污染状告政府。

李贵欣已向石家庄市裕华区人民法院提交行政诉状，要求环保局依法履行治理大气污染的职责，并就大气污染对其造成的损失提出由被告赔偿1万元。

目前还不清楚该法院是否会受理。

他的代理律师吴玉芬未接听记者电话。记者亦未能联系到裕华区人民法院和石家庄市环保局置评。

《燕赵都市报》引述李贵欣的话说：“我之所以提出行政赔偿，是想让每一位公民看到，在雾霾当中，我们是实实在在的受害者，不仅是健康受到威胁，经济也遭受损失，而这个损失是应该由政府、由环境管理部门来承担的，因为政府收了企业的税，是受益者。”

他称，去年12月，因雾霾严重，买了防霾口罩，还专门买了台空气净化器和跑步机。

近日雾霾笼罩中国北部地区，空气污染情况为数月来最严重。（完）

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