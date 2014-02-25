石家庄一市民因空气污染状告环保局

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京2月25日 -据《燕赵都市报》报道，中国石家庄一位市民状告石家庄市环境保护局，称后者未依法履行治理大气污染的职责，此为中国首例民众因空气污染状告政府。
李贵欣已向石家庄市裕华区人民法院提交行政诉状，要求环保局依法履行治理大气污染的职责，并就大气污染对其造成的损失提出由被告赔偿1万元。
目前还不清楚该法院是否会受理。
他的代理律师吴玉芬未接听记者电话。记者亦未能联系到裕华区人民法院和石家庄市环保局置评。
《燕赵都市报》引述李贵欣的话说：“我之所以提出行政赔偿，是想让每一位公民看到，在雾霾当中，我们是实实在在的受害者，不仅是健康受到威胁，经济也遭受损失，而这个损失是应该由政府、由环境管理部门来承担的，因为政府收了企业的税，是受益者。”
他称，去年12月，因雾霾严重，买了防霾口罩，还专门买了台空气净化器和跑步机。
近日雾霾笼罩中国北部地区，空气污染情况为数月来最严重。（完）
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。