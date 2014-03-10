官员称中国多数城市空气质量不达标

朝鲜副外相称将继续定期测试导弹--BBC
路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。
路透北京3月8日（记者 David Stanway） -中国环境保护部副部长吴晓青周六称，中国去年进行空气质量监测的城市中，绝大多数城市未达到空气质量二级标准。他并通报了环保法修订的进展情况。
吴晓青在两会期间的记者会上表示，进行监测的74个城市中，有71个城市存在不同程度空气质量超标的问题。达到空气质量二级标准的城市为海口、拉萨和舟山。
吴晓青指出，根本性地改变经济发展方式才能彻底地解决污染问题。
“过去我们在追求GDP时，付出了环境的代价，这个代价是沉重的、巨大的。”吴晓青说道。
吴晓青表示，改善执法方式是计划的关键因素，环保法修订将有助于提高违法成本，确保污染者付出代价。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。