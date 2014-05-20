天津重污染天气机动车将单双号限行

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透北京5月19日 - 新华社报导称，根据新修订的《天津市重污染天气应急预案》，天津市将在发布重污染天气Ⅰ级预警后，启动Ⅰ级应急响应，实施机动车单双号限行。
根据预案，在发布重污染天气Ⅰ级预警后，天津市增加强制性响应措施，停止全市与建设工程有关的所有生产活动；全市行政区域内道路全天实行机动车（含外埠车辆）限行管理，限行50%车辆；中小学及幼儿园停课；停止所有户外大型活动；企事业单位实行弹性工作制。
中国宣称将重拳治理污染，京津冀地区为治理重点之一。
北京市环保局上月称，北京大气中的PM2.5有大约三分之一来自外地输入。（完）
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路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透首尔4月29日 - 朝鲜周六试射一枚弹道导弹，不久前美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)刚刚警告过，如果不能遏制朝鲜的弹道导弹及核计划，可能导致“灾难性后果”。
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。