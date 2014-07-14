北京将强制使用低硫煤 期望改善空气质量

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透上海7月12日 - 新华社周六报导称，北京市从8月1日起将强制使用低硫煤，以帮助改善北京空气质量。
报导援引北京市质监局的消息称，按照北京市即将实施的《低硫煤及制品》地方标准，北京市将强制使用低硫煤。该标准对煤炭质量特别是关系环境污染的硫、挥发性有机物等指标，进行严格控制，部分指标高于国家标准。
这是中国首次强制要求各行各业使用低硫煤以应对污染。过去数十年中国不计代价追求经济增长，导致空气、水和土壤严重污染，引发公众强烈不满，领导层对此深感担心。
中国以前出台了一系列法律法规治理环境污染，但由于监督和惩罚力度不够，法规执行难度很大。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。