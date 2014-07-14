北京将强制使用低硫煤 期望改善空气质量

路透上海7月12日 - 新华社周六报导称，北京市从8月1日起将强制使用低硫煤，以帮助改善北京空气质量。

报导援引北京市质监局的消息称，按照北京市即将实施的《低硫煤及制品》地方标准，北京市将强制使用低硫煤。该标准对煤炭质量特别是关系环境污染的硫、挥发性有机物等指标，进行严格控制，部分指标高于国家标准。

这是中国首次强制要求各行各业使用低硫煤以应对污染。过去数十年中国不计代价追求经济增长，导致空气、水和土壤严重污染，引发公众强烈不满，领导层对此深感担心。

中国以前出台了一系列法律法规治理环境污染，但由于监督和惩罚力度不够，法规执行难度很大。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。