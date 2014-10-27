中国要求重点工业企业停产限产 保障APEC会议空气质量

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透上海10月25日 - 新华社报导称，中国国务院副总理张高丽周五出席京津冀及周边地区大气污染防治协作小组第三次会议时强调，亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议空气质量保障和今冬明春区域大气污染防治工作，是当前大气污染防治工作的重中之重。
张高丽指出，冬春季是大气污染较为集中的时期，做好今冬明春大气污染防治工作，是对各地区各部门落实“大气十条”的一次重大考验。
张高丽强调，要坚决抓好以电力、冶金、建材、石化、焦化等行业为重点的工业企业停产限产，减少污染排放；坚决抓好施工工地停工，严控扬尘污染；坚决抓好机动车管理，加强进京车辆环保管理，倡导“绿色出行”。
亚太经合组织会议将于11月7日至11日在北京召开。为了缓解交通拥堵并减少污染，北京市已经宣布，在京中央和国家机关、事业单位和社会组织以及北京市机关、事业单位和社会团体，于11月7日至12日调休放假共6天。（完）
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。