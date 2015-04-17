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气候环境 | 2015年 4月 17日 星期五 08:43 BJT

北京环境公报显示去年北京PM2.5超标最多

路透北京4月16日 - 新华社报导称，北京市环保局周四（4月16日）发布的《2014年北京市环境状况公报》显示，去年北京市二氧化氮、PM10、PM2.5年均浓度以及臭氧日最大8小时滑动平均浓度超标。

《公报》称，其中PM2.5超标幅度最大，为85.9微克／立方米，超过国家标准限值1.45倍。（完）

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