绿色和平组织称中国大气污染向西部移动

路透北京4月22日 - 绿色和平组织称，北京等中国东部城市的大气质量在近几个月略有好转，但大气污染正在向西部地区移动。

该组织周二称，包括河南、湖北、湖南及四川在内的中西部省份目前位列PM2.5指数最高省份的行列。

中国当局已然向污染宣战，誓言要放弃数十年不惜代价求增长的经济模式。但东部地区的各种治污举措，却促使许多工业污染制造者向西转移。

绿色和平东亚分部气候及能源项目负责人张凯（音）在其网站声明中称，面对这样的情况，中国政府不仅要确保大气污染不向其它地区移动，同时还要确保在全国各地实施像在北京等城市采取的同样严厉的措施。

该组织的分析报告基于中国政府发布的今年一季度数据。

报告称，北京仍属于中国五大大气污染最严重的省市之一，但一季度北京的PM2.5指数同比下降13%。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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