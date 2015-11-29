中国主要污染物再减排30%至50% 环境才会明显改善--环保部

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京11月29日 - 新华社周日援引中国环保部部长陈吉宁称，中国一些主要污染物排放量仍高达2,000万吨左右，只有再减少30%至50%，环境质量才会明显改善。
环保部称，中国四项主要污染物--化学需氧量(COD)、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量持续大幅下降，已提前半年完成主要污染物减排“十二五”（2011-2015年）规划目标。
二氧化硫和氮氧化物排放量减少，带来最明显的环境效益，就是中国酸雨面积已经恢复到上世纪90年代水平；化学需氧量排放量下降，则推动主要江河水环境质量逐步好转。
环保部数据显示，“十二五”前四年累计，中国上述四项主要污染物排放量分别降低10.1%、9.8%、12.9%和8.6%，而今年上半年继续实现了较大幅度下降。
中国“十二五”减排目标为：2015年全国化学需氧量和二氧化硫排放总量比2010年减少8%；全国氨氮和氮氧化物排放总量比2010年减少10%。
中国上月公布的“十三五（2016-2020）”规划建议中，提出了改善环境质量的硬要求，包括扩大污染物总量控制范围，将细颗粒物等环境质量指标列入约束性指标；实施工业污染源全面达标排放计划等。
陈吉宁解读称，未来五年中国要在继续实施四项主要污染物排放总量控制基础上，增加重点行业挥发性有机物排放量等作为约束性指标，实施区域性、流域性、行业性差别化总量控制指标。
他还表示，中国将推进实施燃煤电厂超低排放改造、大气污染传输通道气化、石化及化工行业挥发性有机物治理等一批环境治理重点工程，通过大工程带动大治理。
(发稿 曾祥进; 审校 黄凯)
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。