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气候环境 | 2015年 11月 30日 星期一 07:26 BJT

中国主要污染物再减排30%至50% 环境才会明显改善--环保部

路透北京11月29日 - 新华社周日援引中国环保部部长陈吉宁称，中国一些主要污染物排放量仍高达2,000万吨左右，只有再减少30%至50%，环境质量才会明显改善。

环保部称，中国四项主要污染物--化学需氧量(COD)、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量持续大幅下降，已提前半年完成主要污染物减排“十二五”（2011-2015年）规划目标。

二氧化硫和氮氧化物排放量减少，带来最明显的环境效益，就是中国酸雨面积已经恢复到上世纪90年代水平；化学需氧量排放量下降，则推动主要江河水环境质量逐步好转。

环保部数据显示，“十二五”前四年累计，中国上述四项主要污染物排放量分别降低10.1%、9.8%、12.9%和8.6%，而今年上半年继续实现了较大幅度下降。

中国“十二五”减排目标为：2015年全国化学需氧量和二氧化硫排放总量比2010年减少8%；全国氨氮和氮氧化物排放总量比2010年减少10%。

中国上月公布的“十三五（2016-2020）”规划建议中，提出了改善环境质量的硬要求，包括扩大污染物总量控制范围，将细颗粒物等环境质量指标列入约束性指标；实施工业污染源全面达标排放计划等。

陈吉宁解读称，未来五年中国要在继续实施四项主要污染物排放总量控制基础上，增加重点行业挥发性有机物排放量等作为约束性指标，实施区域性、流域性、行业性差别化总量控制指标。

他还表示，中国将推进实施燃煤电厂超低排放改造、大气污染传输通道气化、石化及化工行业挥发性有机物治理等一批环境治理重点工程，通过大工程带动大治理。

(发稿 曾祥进; 审校 黄凯)

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