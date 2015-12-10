上海海关查获近12万只出口假冒3M口罩

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--1月20日
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)
路透北京12月9日 - 中新社周三报导称，上海海关近期连续查获两批出口境外的假冒“3M”品牌N95口罩，查扣假冒口罩近12万只。
报导称，这两起出口假冒口罩案是今年上海海关开展“中国制造海外形象维护‘清风’行动”以来查获的典型侵权案件。截至目前，上海海关累计查办“清风”侵权案件30起，查获侵权商品近70万件，案值合计230余万元人民币。
报导还称，在拦截假冒口罩出口之后，为彻底铲除制假售假窝点，上海海关法规处及时将案件线索通报公安部门，并配合上海公安局奉贤分局合力打击生产、销售假冒口罩的犯罪团伙。公安部门经过缜密部署，最终成功摧毁制售假冒口罩的犯罪网络，多名犯罪嫌疑人已被警方控制。
路透未联系到3M中国公司高层发表评论。（完）
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)
路透北京1月20日 - 中国股市沪综指周五收升。分析师表示，今日公布经济数据略偏好，对市场情绪有所提振，大盘延续反弹行情，对已破位的技术指标进行修复。但春节长假临近，投资者交易意愿逐渐减弱，料节前仍以低位震荡为主。
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。