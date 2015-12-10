上海海关查获近12万只出口假冒3M口罩

报导称，这两起出口假冒口罩案是今年上海海关开展“中国制造海外形象维护‘清风’行动”以来查获的典型侵权案件。截至目前，上海海关累计查办“清风”侵权案件30起，查获侵权商品近70万件，案值合计230余万元人民币。

报导还称，在拦截假冒口罩出口之后，为彻底铲除制假售假窝点，上海海关法规处及时将案件线索通报公安部门，并配合上海公安局奉贤分局合力打击生产、销售假冒口罩的犯罪团伙。公安部门经过缜密部署，最终成功摧毁制售假冒口罩的犯罪网络，多名犯罪嫌疑人已被警方控制。