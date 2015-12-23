焦点：中国污染严重 消费者花钱买心安

路透上海12月22日（记者 Alexandra Harney） - 刘楠枫在北京的家里有五台空气净化器、两个空气质量监测仪和一套净水系统；他还购买有机产品。即便如此，他仍担心两岁女儿的健康受到损害。

“在家时我觉得安全，但当我们去商场时，室内和室外的空气一样，这令人感到担忧。”34岁的刘楠枫说道。他从事剧本创作。

中国持续空气污染以及频频传出的食品安全丑闻，促使越来越多的消费者购买空气净化器、净水器以及各种家用、车载安全产品，自我构筑安全防线。

北京市政府本月已发布了两次空气重污染红色预警。

市场分析人士称，像刘楠枫这样的做法，反映出很多城市相对富有消费者的忧虑。

外资和中资企业也开始关注这些寻求自我安全防护的家庭，而新科技以及电子商务的快速发展，推动了该群体扩大。

多年来中国政府以及美国驻华使领馆均发布空气质量数据，而公众对环境威胁的认识在最近不断加深，尤其是今年2月柴静制作的调查纪录片《穹顶之下》在网上发布后。

通过淘宝网等网站，消费者可以更容易地从海外购买其认为更安全的产品。

花钱买心安

32岁的薛芃是上海一名化工工程师，他的妻子三年前怀孕，生活由此发生了改变。他说：“有了个需要我保护的生命，我有责任给他一个安全的环境。”

他花了约3万元买了飞利浦和Blueair空气净化器各一台，又花2万元安装了美国怡口净水系统。他买玩具只限于乐高和费雪等信得过的品牌。

“为人父母是促进消费和对某些产品更新换代的重大动因。”消费者调研公司Jigsaw Communispace驻上海的副总裁Elisabeth de Gramont称。

她表示，在中国大城市，上中产阶层的父母们给孩子从海外购买玩具和护肤品的情况很常见。

市场研究公司舆观（YouGov）亚太区总经理Min Yoo称，对环境感到担忧、愿意花钱更好自我保护的人群不仅仅是都市白领。

他称：“该群体还包括五六十岁、一直住在一个城市，从未去过国外的中国人，他们的孩子已经成年，会给他们购买这些产品。”

催生商机

中国民众对环境的忧虑给企业提供了商机。

德国电器集团博世（Bosch）针对中国市场需求，已开始销售在中国研发的车载空气净化器以及小巧的空气质量监测器。

中国本土企业小米也推出空气和水的净化和监测产品。在11月一次促销活动中，小米卖出逾4.28万台空气净化器。小米11月24日发布的空气净化器2代产品，到12月中旬已脱销。

而北京原点生活推出的售价499元“镭豆”空气质量监测设备本月也卖到脱销。

据中国海关数据，瓶装水进口量大幅上升，今年1-10月达到4,600万升，两年前为3,600万升。此外，食品和动物产品进口量亦大幅增长。（完）