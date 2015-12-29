中国雾霾蕴藏大商机 科技巨头向空气质量预测领域发力

路透北京12月29日（记者 Adam Rose） - 中国的空气污染问题可能蕴藏着大商机。

全球两大科技龙头企业--IBM (IBM.N)和微软(MSFT.O)正在竞相涉足中国空气质量预测市场。该市场才刚刚兴起，增速飞快。

雾霾天气频发，促使中国首都北京本月罕见地两次发布空气污染红色预警。空气污染红色预警即预测未来持续三天出现严重污染，是预警响应最高级别。

此类预警依赖的是污染预测方面的进步。中国当局正在寻求改进对雾霾的监测和应对方式，这方面的进步对其而言日益重要。

中国筹办2022年冬季奥运会，也是该国当局关注雾霾问题的原因之一。

“对空气质量预测服务的关注与日俱增。”微软研究员郑宇称。“越来越多的人关注这一信息技术。”

美国地球化学家Dustin Grzesik是这方面的先锋人物，他在2013年创建了免费网站Banshirne.com以及智能手机应用，利用公开的气象数据预测空气质量情况。Grzesik曾旅居北京。

“如果可以预测天气的话，只需多加一些变量，就能预测空气质量。”美国非盈利组织Berkeley Earth的Robert Rohde说。“大多数时间，污染物的排放不会很快就发生改变。”

**雾霾生意**

微软和IBM在其位于中国的研究实验室研发各自的污染预测技术，并在去年双双迎来了他们的首批政府客户。

IBM的首个客户是北京市环保局。

今年12月，北京市环境保护监测中心与IBM成立了“联合创新实验室”，共同致力研发基于大数据分析的城市空气质量决策支持技术。

路透就此寻求置评，北京市环境保护监测中心没有回复。

IBM还与2022年冬奥会联合主办城市之一的张家口建立了战略合作，将通过在可再生能源和智慧环保等领域的联合创新，支持该市的环境转型与可持续发展，为2022冬奥会这一重要的国际赛事提供最佳的空气质量与环境。

与此同时，微软与中国环保部、福建环保厅及成都环保局签署了相应的协议。

“我们应当可以利用这一系统，对世界不同地方的空气质量进行预测。”IBM“绿色地平线”计划负责人Brad Gammons说。

这两家公司不只是争取政府客户，企业客户，尤其是可再生能源发电企业，以及消费者也是他们争取的目标。已有逾30家中国光伏电站正在使用IBM的预测技术。（完）