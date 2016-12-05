中国近日60多个城市遭遇空气重污染，仍有企业违规排放--环保部

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透北京12月5日 - 新华社援引中国环境保护部周日晚的通报称，12月2日至4日，受明显不利气象条件影响，中国京津冀及周边地区发生一次大面积区域性空气重污染过程，影响范围包括北京、天津、河北、山东、山西、河南、辽宁等七省市，涉及60多个城市，但仍有企业违规排放。
环保部已于11月29日晚提前函告北京、天津、河北、山西、山东、河南六地，提示实施区域联动，共同应对重污染天气。同时，环保部派出四个督查组，分赴河北、山东等地开展督查。
据环保部介绍，京津冀及周边地区有60多个城市统一启动预警响应，首次实现了区域高级别、大范围预警应急联动。其中，河北省石家庄、保定等九个城市启动红色预警措施；北京、天津等24个城市启动橙色预警措施；22个城市启动黄色预警措施；五个城市启动蓝色预警措施。
督查组在检查中也发现一些地方还存在问题，环保部在通报中对督查涉及的十几家企业和多个城镇进行“点名”。包括部分企业应急减排措施落实不到位。如河北省任丘市河北天时化工有限公司应急预案弄虚作假，不能稳定达标排放。
散小乱污企业污染问题严重。如天津市静海区王口镇数十家炒货加工企业集聚，这些企业仅配备了简单的除尘设施，部分企业烟囱冒黑烟。面源管控不到位。如河北省沧州市G3高速路沿线烧荒、烧秸秆现象多见。（完）
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)