中国新大气污染防治法或将削减铝生产所需关键原料供应

路透墨尔本9月25日 - 新修订的《中华人民共和国大气污染防治法》将于2016年1月1日起生效执行，铝生产过程中一种关键给料的供应可能遭到削减，从而推高铝行业的生产成本。目前由于铝价跌至数年低点附近，该行业已经备受打压。

修订法还对石油焦(petroleum coke)的使用采取更加严格的标准。石油焦是原油冶炼时产生的副产品，是全球铝行业广泛使用的一种关键原料。

由于高硫石油焦不再能够使用，全球铝生产企业将不得不竞争有限的低硫原料供应，从而提升成本，加速产能关闭以及拉低铝业巨头的股价，比如美铝(AA.N)、挪威海德鲁(Norsk Hydro)(NHY.OL)和俄铝(0486.HK)。

伦敦金属交易所(LME)期铝在上个月触及每吨1,506美元的六年低点，目前交投于每吨1,577美元附近，不到2008年大宗商品荣景时期所及峰值的一半。（完）