中国新大气污染防治法或将削减铝生产所需关键原料供应

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透墨尔本9月25日 - 新修订的《中华人民共和国大气污染防治法》将于2016年1月1日起生效执行，铝生产过程中一种关键给料的供应可能遭到削减，从而推高铝行业的生产成本。目前由于铝价跌至数年低点附近，该行业已经备受打压。
修订法还对石油焦(petroleum coke)的使用采取更加严格的标准。石油焦是原油冶炼时产生的副产品，是全球铝行业广泛使用的一种关键原料。
由于高硫石油焦不再能够使用，全球铝生产企业将不得不竞争有限的低硫原料供应，从而提升成本，加速产能关闭以及拉低铝业巨头的股价，比如美铝(AA.N)、挪威海德鲁(Norsk Hydro)(NHY.OL)和俄铝(0486.HK)。
伦敦金属交易所(LME)期铝在上个月触及每吨1,506美元的六年低点，目前交投于每吨1,577美元附近，不到2008年大宗商品荣景时期所及峰值的一半。（完）
(编译 高琦 审校 郑茵)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。