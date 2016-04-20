绿色和平称中国东部地区空气质量改善 中西部恶化

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透上海4月20日 - 绿色和平组织周三在一份报告中称，今年一季度中国东部地区的空气质量继续改善，但中西部地区空气质量恶化。该报告对362个城市的政府数据进行了分析。
绿色和平东亚分部称，对PM2.5浓度数据的分析表明，政府在东部主要人口集中地区的空气污染治理措施奏效。
但该组织指出，中西部地区的空气污染情况会恶化，因这些地区的煤电投资增长，特别是这些地区的空气污染和排放监管较为松懈。
中国当局近年来着手处理环境问题，重点治理东部三大人口集中地区-京津冀地区、长江三角洲和珠江三角洲的空气污染。
据绿色和平的报告，空气质量最差的五个城市都在新疆。
该组织称，一季度有91个城市的PM2.5水平上升，其中有69个城市位于中西部地区，这些城市的PM2.5浓度上升了20.1%。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。