绿色和平称中国东部地区空气质量改善 中西部恶化

路透上海4月20日 - 绿色和平组织周三在一份报告中称，今年一季度中国东部地区的空气质量继续改善，但中西部地区空气质量恶化。该报告对362个城市的政府数据进行了分析。

绿色和平东亚分部称，对PM2.5浓度数据的分析表明，政府在东部主要人口集中地区的空气污染治理措施奏效。

但该组织指出，中西部地区的空气污染情况会恶化，因这些地区的煤电投资增长，特别是这些地区的空气污染和排放监管较为松懈。

中国当局近年来着手处理环境问题，重点治理东部三大人口集中地区-京津冀地区、长江三角洲和珠江三角洲的空气污染。

据绿色和平的报告，空气质量最差的五个城市都在新疆。

该组织称，一季度有91个城市的PM2.5水平上升，其中有69个城市位于中西部地区，这些城市的PM2.5浓度上升了20.1%。（完）