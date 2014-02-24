雾霾连日不散 中国环保部派督查组进驻京津冀

中国政府已出台许多政策和措施治理环境污染，但在地方上的执法力度不一，有的地方政府依赖重污染行业的税收。

有网民在新浪微博上发帖说：“北京雾霾持续这么多天了，我感觉好久没见过太阳了。这环境，还让不让人活了？”(完)