版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 24日 星期一 15:00 BJT

雾霾连日不散 中国环保部派督查组进驻京津冀

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月23日 - 中国环保部称，已经派出督查组分赴京津冀多个城市，应对近期出现的连续严重污染，重点检查重污染天气应对措施的落实情况。

近日雾霾席卷中国近15%的国土。督查组将对钢铁、煤化工、平板玻璃、水泥等重点行业整治和施工场地、原煤散烧等情况进行检查。

中国政府已出台许多政策和措施治理环境污染，但在地方上的执法力度不一，有的地方政府依赖重污染行业的税收。

北京雾霾已持续一周，北京政府周五首次启动空气重污染“橙色”预警。石家庄启动应急措施，市区三环内采取机动车限行20%的措施。

有网民在新浪微博上发帖说：“北京雾霾持续这么多天了，我感觉好久没见过太阳了。这环境，还让不让人活了？”(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐