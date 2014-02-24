雾霾连日不散 中国环保部派督查组进驻京津冀

中国环保：今年坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染--环保部
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月23日 - 中国环保部称，已经派出督查组分赴京津冀多个城市，应对近期出现的连续严重污染，重点检查重污染天气应对措施的落实情况。
近日雾霾席卷中国近15%的国土。督查组将对钢铁、煤化工、平板玻璃、水泥等重点行业整治和施工场地、原煤散烧等情况进行检查。
中国政府已出台许多政策和措施治理环境污染，但在地方上的执法力度不一，有的地方政府依赖重污染行业的税收。
北京雾霾已持续一周，北京政府周五首次启动空气重污染“橙色”预警。石家庄启动应急措施，市区三环内采取机动车限行20%的措施。
有网民在新浪微博上发帖说：“北京雾霾持续这么多天了，我感觉好久没见过太阳了。这环境，还让不让人活了？”(完)
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
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