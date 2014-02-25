石家庄一市民因空气污染状告环保局

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月25日 - 据《燕赵都市报》报道，中国石家庄一位市民状告石家庄市环境保护局，称后者未依法履行治理大气污染的职责，此为中国首例民众因空气污染状告政府。
李贵欣已向石家庄市裕华区人民法院提交行政诉状，要求环保局依法履行治理大气污染的职责，并就大气污染对其造成的损失提出由被告赔偿1万元。
目前还不清楚该法院是否会受理。
他的代理律师吴玉芬未接听记者电话。记者亦未能联系到裕华区人民法院和石家庄市环保局置评。
《燕赵都市报》引述李贵欣的话说：“我之所以提出行政赔偿，是想让每一位公民看到，在雾霾当中，我们是实实在在的受害者，不仅是健康受到威胁，经济也遭受损失，而这个损失是应该由政府、由环境管理部门来承担的，因为政府收了企业的税，是受益者。”
他称，去年12月，因雾霾严重，买了防霾口罩，还专门买了台空气净化器和跑步机。
近日雾霾笼罩中国北部地区，空气污染情况为数月来最严重。（完）
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申