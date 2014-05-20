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亚洲 | 2014年 5月 20日 星期二 09:57 BJT

天津重污染天气机动车将单双号限行

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京5月19日 - 新华社报导称，根据新修订的《天津市重污染天气应急预案》，天津市将在发布重污染天气Ⅰ级预警后，启动Ⅰ级应急响应，实施机动车单双号限行。

根据预案，在发布重污染天气Ⅰ级预警后，天津市增加强制性响应措施，停止全市与建设工程有关的所有生产活动；全市行政区域内道路全天实行机动车（含外埠车辆）限行管理，限行50%车辆；中小学及幼儿园停课；停止所有户外大型活动；企事业单位实行弹性工作制。

中国宣称将重拳治理污染，京津冀地区为治理重点之一。

北京市环保局上月称，北京大气中的PM2.5有大约三分之一来自外地输入。(完)
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