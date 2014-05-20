天津重污染天气机动车将单双号限行

路透北京5月19日 - 新华社报导称，根据新修订的《天津市重污染天气应急预案》，天津市将在发布重污染天气Ⅰ级预警后，启动Ⅰ级应急响应，实施机动车单双号限行。

根据预案，在发布重污染天气Ⅰ级预警后，天津市增加强制性响应措施，停止全市与建设工程有关的所有生产活动；全市行政区域内道路全天实行机动车（含外埠车辆）限行管理，限行50%车辆；中小学及幼儿园停课；停止所有户外大型活动；企事业单位实行弹性工作制。