天津重污染天气机动车将单双号限行

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月19日 - 新华社报导称，根据新修订的《天津市重污染天气应急预案》，天津市将在发布重污染天气Ⅰ级预警后，启动Ⅰ级应急响应，实施机动车单双号限行。
根据预案，在发布重污染天气Ⅰ级预警后，天津市增加强制性响应措施，停止全市与建设工程有关的所有生产活动；全市行政区域内道路全天实行机动车（含外埠车辆）限行管理，限行50%车辆；中小学及幼儿园停课；停止所有户外大型活动；企事业单位实行弹性工作制。
中国宣称将重拳治理污染，京津冀地区为治理重点之一。
北京市环保局上月称，北京大气中的PM2.5有大约三分之一来自外地输入。(完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
人民币在岸新闻 CN FRX EMRG ASIA
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)