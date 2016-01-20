2015年中国空气质量有所改善 但冬季污染严重--绿色和平

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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(本文由路透中文网编译提供)
路透上海1月20日 - 绿色和平组织周三称，去年中国大部分城市空气污染水平下降，但潮湿少风的冬季让中国的大片地区笼罩在雾霾之下，减缓了下半年空气质量改善的步伐。
“尽管北京冬天雾霾严重，还发布了红色预警，但2015年的数据明显显示北京及全国（的空气质量）出现持续改善趋势，”绿色和平气候与能源项目主任董连赛表示。
“尽管如此，中国的空气质量问题仍是一大健康危害因素。”
绿色和平周三发布报告称，中国2015年PM2.5年均水平相比2014年下降了10.3%。报告援引了中国189个城市的官方数据。
报告称，2015年上半年PM2.5浓度同比下降了16%。
绿色和平称，第四季度北京空气污染严重，中国北方其他地区同期也遭遇了类似问题。中国北方的PM2.5浓度大幅高于2013和2014年水平。
在绿色和平分析的城市中，去年约有九成城市空气质量整体有所改善，北京是其中之一。
董连赛称，这表明北京控制污染的努力在取得成效。
绿色和平称，在其所分析的366个城市中，八成城市的数据去年没有达到中国环境空气质量标准。
中国全国范围的PM2.5平均浓度为50.2微克每立方米，超过世界卫生组织（WH0）所建议的年均水平不高于10微克每立方米的指导值。
上海是2015年空气质量出现恶化的城市之一。绿色和平称，上海PM2.5平均浓度相比2014年增加了3.14%。
“绿色和平建议上海执行切实的煤炭消费上限目标，采取积极措施，以解决空气污染问题，”董连赛表示。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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