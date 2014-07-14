北京将强制使用低硫煤 期望改善空气质量

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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(本文由路透中文网编译提供)
路透上海7月12日 - 新华社周六报导称，北京市从8月1日起将强制使用低硫煤，以帮助改善北京空气质量。
报导援引北京市质监局的消息称，按照北京市即将实施的《低硫煤及制品》地方标准，北京市将强制使用低硫煤。该标准对煤炭质量特别是关系环境污染的硫、挥发性有机物等指标，进行严格控制，部分指标高于国家标准。
这是中国首次强制要求各行各业使用低硫煤以应对污染。过去数十年中国不计代价追求经济增长，导致空气、水和土壤严重污染，引发公众强烈不满，领导层对此深感担心。
中国以前出台了一系列法律法规治理环境污染，但由于监督和惩罚力度不够，法规执行难度很大。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。