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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 10:58 BJT

中国要求重点工业企业停产限产，保障APEC会议空气质量

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海10月25日 - 新华社报道称，中国国务院副总理张高丽周五出席京津冀及周边地区大气污染防治协作小组第三次会议时强调，亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议空气质量保障和今冬明春区域大气污染防治工作，是当前大气污染防治工作的重中之重。

张高丽指出，冬春季是大气污染较为集中的时期，做好今冬明春大气污染防治工作，是对各地区各部门落实“大气十条”的一次重大考验。

张高丽强调，要坚决抓好以电力、冶金、建材、石化、焦化等行业为重点的工业企业停产限产，减少污染排放；坚决抓好施工工地停工，严控扬尘污染；坚决抓好机动车管理，加强进京车辆环保管理，倡导“绿色出行”。

亚太经合组织会议将于11月7日至11日在北京召开。为了缓解交通拥堵并减少污染，北京市已经宣布，在京中央和国家机关、事业单位和社会组织以及北京市机关、事业单位和社会团体，于11月7日至12日调休放假共6天。（完）
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