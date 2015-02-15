中国环保部官员称需再减排三至五成，环境质量才能全面改善

标题新闻：软银即将宣布其新科技基金规模高达950亿美元，金主包括沙特及苹果--彭博
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路透北京2月13日 - 中国环保部副部长翟青周五表示，中国要想环境质量明显改善，污染物排放在现有基础上需再降30-50%。这突显中国在经历数十年经济高速发展后，面临严峻挑战。
翟青在国务院新闻办举行的国务院政策吹风会上表示，“十一五”以来中国污染物排放总量仅下降几个百分点，难以带动环境质量的全面改善。
他说，根据专家测算，大体上污染物在现有基础上再降30%-50%，环境质量才会有明显变化。
中国已向污染“宣战”，承诺关停大量重工业落后产能，并在人口密度大的东部沿海地区大幅削减煤炭消费。
去年11月，为保障亚太经合组织（APEC）北京峰会期间空气质量，中国在北方多省市实施严格的限产和停产措施。翟青称，当时主要污染物削减了一半以上。
根据本月稍早公布的官方数据，2014年中国重点考核的74个城市中，仅有8个城市达到空气质量国家标准。(完)
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路透上海5月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日升0.25%至93.14；SDR篮子指数微升至94.13，BIS篮子指数升至94.07。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.79%，SDR篮子指数跌1.44%，BIS指数跌2.26%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.9066 -29 欧元 7.5239 272 日圆 6.0755 308 港元 0.8873 -4.
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)