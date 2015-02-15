中国环保部官员称需再减排三至五成，环境质量才能全面改善

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月13日 - 中国环保部副部长翟青周五表示，中国要想环境质量明显改善，污染物排放在现有基础上需再降30-50%。这突显中国在经历数十年经济高速发展后，面临严峻挑战。

翟青在国务院新闻办举行的国务院政策吹风会上表示，“十一五”以来中国污染物排放总量仅下降几个百分点，难以带动环境质量的全面改善。

他说，根据专家测算，大体上污染物在现有基础上再降30%-50%，环境质量才会有明显变化。

中国已向污染“宣战”，承诺关停大量重工业落后产能，并在人口密度大的东部沿海地区大幅削减煤炭消费。

去年11月，为保障亚太经合组织（APEC）北京峰会期间空气质量，中国在北方多省市实施严格的限产和停产措施。翟青称，当时主要污染物削减了一半以上。