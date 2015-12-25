不单是钱的问题：洁净空气成为在华企业吸引与留住人才的必需品

路透北京12月25日 （记者 Jessica Macy Yu） - 许多在华企业发现，现在不单要提供薪水、升职与职业前景，还得改善办公室的空气质量方能吸引与留住人才。

中国华北与华东等地近期空气质量急剧恶化。北京与上海等城市的企业，尤其是跨国企业，正投入数万美元在办公室安装空气过滤系统和实时污染监控设备。

国际市场研究机构JD Power一位高管称，公司已在北京和上海的办公室安装了新的洁净空气系统。国际会计和咨询公司普华永道与英国广告企业WPP Plc(WPP.L)也在跟进。

“如果一家企业愿意减少办公室的空气污染，就说明它负责任、会有良好发展前景，”24岁的上海市民姚慧（音）说道。她在一个中资家具企业工作了四个月，后来决定辞职，因为她使用的污染测量设备显示办公室内空气污染程度为最高级。

“我仍会寻找市场营销方面的职位，但有洁净空气的工作场所是重要考虑因素，”她说道。

据欧盟商会最新的商业信心调查，在华跨国企业的人员流动率相对较高，空气污染问题是这些企业吸引与留住人才的首要挑战。

国际物业顾问--仲量联行和室内解决方案企业PureLiving本月发布报告称，北京90%的办公楼内现有的空气过滤系统未能实质性减少大气颗粒物。

PureLiving的首席执行官Louie Cheng表示，与PureLiving有合作的《财富》百强企业中，约有三分之一已开始在办公室安装空气洁净系统，大多是为了减少室内空气颗粒物。

“我们最不希望的是有人担心空气问题，所以这是我们的一大卖点，”J.D. Power亚太汽车业务副总裁兼总经理Geoff Broderick表示。

嘉里建设与嘉铭投资等地产开发商已升级旗下物业的通风系统，期冀通过改善室内空气质量吸引更多租户。通风系统供应商预计业务将在2016年大幅增长。

按照政府的预案，五级重度污染连续3天（72小时）以上将发布“红色预警”。北京已发布两次雾霾红色预警，部分车辆限行、工厂关闭以及学校停课。

美国驻华大使馆周二称，北京的PM2.5浓度超过500。上海本周早些时候PM2.5浓度超过300。

WPP子公司驻上海高管Christine Grand称，未来她只考虑为承诺改善办公室空气质量的企业工作。

“这让你在办公室待得更安心，”她说道。（完）