不单是钱的问题：洁净空气成为在华企业吸引与留住人才的必需品

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月25日 - 许多在华企业发现，现在不单要提供薪水、升职与职业前景，还得改善办公室的空气质量方能吸引与留住人才。
中国华北与华东等地近期空气质量急剧恶化。北京与上海等城市的企业，尤其是跨国企业，正投入数万美元在办公室安装空气过滤系统和实时污染监控设备。
国际市场研究机构JD Power一位高管称，公司已在北京和上海的办公室安装了新的洁净空气系统。国际会计和咨询公司普华永道与英国广告企业WPP Plc 也在跟进。
“如果一家企业愿意减少办公室的空气污染，就说明它负责任、会有良好发展前景，”24岁的上海市民姚慧（音）说道。她在一个中资家具企业工作了四个月，后来决定辞职，因为她使用的污染测量设备显示办公室内空气污染程度为最高级。
“我仍会寻找市场营销方面的职位，但有洁净空气的工作场所是重要考虑因素，”她说道。
据欧盟商会最新的商业信心调查，在华跨国企业的人员流动率相对较高，空气污染问题是这些企业吸引与留住人才的首要挑战。
国际物业顾问--仲量联行和室内解决方案企业PureLiving本月发布报告称，北京90%的办公楼内现有的空气过滤系统未能实质性减少大气颗粒物。
PureLiving的首席执行官Louie Cheng表示，与PureLiving有合作的《财富》百强企业中，约有三分之一已开始在办公室安装空气洁净系统，大多是为了减少室内空气颗粒物。
“我们最不希望的是有人担心空气问题，所以这是我们的一大卖点，”J.D. Power亚太汽车业务副总裁兼总经理Geoff Broderick表示。
嘉里建设与嘉铭投资等地产开发商已升级旗下物业的通风系统，期冀通过改善室内空气质量吸引更多租户。通风系统供应商预计业务将在2016年大幅增长。
按照政府的预案，五级重度污染连续3天（72小时）以上将发布“红色预警”。北京已发布两次雾霾红色预警，部分车辆限行、工厂关闭以及学校停课。
美国驻华大使馆周二称，北京的PM2.5浓度超过500。上海本周早些时候PM2.5浓度超过300。
WPP子公司驻上海高管Christine Grand称，未来她只考虑为承诺改善办公室空气质量的企业工作。
“这让你在办公室待得更安心，”她说道。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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