中国将开展大气污染防治专项检查 邀媒体参与

英国首相暗示英退实施阶段英欧公民仍可自由移动--BBC
路透伦敦4月5日 - 英国广播公司(BBC)周三报导称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已暗示，英国退欧的实施阶段，公民仍可在英国与欧盟之间自由移动不受限制。
路透北京10月24日 - 中国环保部周四表示，将派检查组前往空气污染严重的省市，以确保应对空气污染的措施得以落实。
各大城市的空气质量日渐成为中国领导人关注的问题。越来越富裕的城市人口反对不惜代价实现发展的经济模式。
环保部在其网站上表示，上述专项检查的地域范围是京津冀及周边地区、长三角、珠三角区域以及辽宁中部、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、陕西关中、甘宁、乌鲁木齐等重点地区。
检查内容包括，工业企业燃煤设施脱硫脱硝除尘装置运行情况，各类不符合国家产业政策排放大气污染物的小企业取缔情况，政府部门执行清洁空气政策的执行情况。
环保部网站称，对重点污染源和问题突出的单位要实行驻厂监督，对发现的环境问题要依法予以查处。
工作不到位的地区环保检查组将会被依法追究责任，环保部门还将邀请新闻媒体参加检查工作，公开曝光一批恶意违法排污行为和典型违法案件。
环保部称，要设立有奖举报，鼓励广大人民群众举报环境违法行为。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦4月5日 - 英国广播公司(BBC)周三报导称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已暗示，英国退欧的实施阶段，公民仍可在英国与欧盟之间自由移动不受限制。
路透华盛顿4月5日 - 美国众议院共和党议员在国会春季休会前投票通过奥巴马医保(Obamacare)改革议案看似不太可能，白宫高层官员和主要共和党团体在周二晚间表示，需要进行更多讨论。
路透巴黎4月5日 - 法国中间派总统候选人马克龙保持领先优势，周二夜间他在电视辩论中与对手玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)就欧洲问题展开激烈辩论。此时距总统大选仅剩19天。