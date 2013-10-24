中国将开展大气污染防治专项检查 邀媒体参与

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，但持续需求带来支撑
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月24日 - 中国环保部周四表示，将派检查组前往空气污染严重的省市，以确保应对空气污染的措施得以落实。
各大城市的空气质量日渐成为中国领导人关注的问题。越来越富裕的城市人口反对不惜代价实现发展的经济模式。
环保部在其网站上表示，上述专项检查的地域范围是京津冀及周边地区、长三角、珠三角区域以及辽宁中部、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、陕西关中、甘宁、乌鲁木齐等重点地区。
检查内容包括，工业企业燃煤设施脱硫脱硝除尘装置运行情况，各类不符合国家产业政策排放大气污染物的小企业取缔情况，政府部门执行清洁空气政策的执行情况。
环保部网站称，对重点污染源和问题突出的单位要实行驻厂监督，对发现的环境问题要依法予以查处。
工作不到位的地区环保检查组将会被依法追究责任，环保部门还将邀请新闻媒体参加检查工作，公开曝光一批恶意违法排污行为和典型违法案件。
环保部称，要设立有奖举报，鼓励广大人民群众举报环境违法行为。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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