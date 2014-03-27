中国保监会叫停“雾霾险”

路透上海3月27日 -《中国日报》周四报道称，中国平安保险和人保财险已接到保监会通知，要求其暂停销售“雾霾险”，距离该产品上线仅一周。

报道未说明保监会叫停“雾霾险”的原因。

人保财险上周面向北京居民推出“雾霾险”，在保障期间内如果因为雾霾引起疾病住院，可以赔付最多1500元的住院津贴；如果北京市连续5天的PM2.5监控水平大于300，将一次性给付污染津贴200到300元。

平安保险则与携程旅行网合作推出“雾霾险”旅游保险产品，在保险期限内如果旅游者到达的目的地城市遭遇雾霾侵袭，并达到约定的空气质量标准并停留不低于2天，将获得保险公司的赔偿，赔偿标准每日50元。

《中国日报》报道称，平安与人保财险均表示已售出的“雾霾险”产品仍有效。（完）

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