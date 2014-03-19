中国人保财险推出首款“雾霾险”

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透北京3月18日 - 中国人保财险面向北京居民推出首款“雾霾险”，将保险与空气质量直接关联。
据中国人保财险官网称，该险种适用于10-50周岁在北京生活的人群，在保障期间内如果因为雾霾引起疾病住院，可以赔付最多1500元的住院津贴；如果北京市连续5天的PM2.5监控水平大于300，将一次性给付污染津贴200到300元。
北京空气质量指数高于300并不罕见，有时候甚至会超过500。
中国国务院总理李克强称要“向污染宣战”。首都北京交通拥堵严重，且邻近污染严重的工业大省河北，空气污染问题突出。（完）
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路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。