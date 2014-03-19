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寰宇花絮 | 2014年 3月 19日 星期三 11:53 BJT

中国人保财险推出首款“雾霾险”

路透北京3月18日 - 中国人保财险面向北京居民推出首款“雾霾险”，将保险与空气质量直接关联。

据中国人保财险官网称，该险种适用于10-50周岁在北京生活的人群，在保障期间内如果因为雾霾引起疾病住院，可以赔付最多1500元的住院津贴；如果北京市连续5天的PM2.5监控水平大于300，将一次性给付污染津贴200到300元。

北京空气质量指数高于300并不罕见，有时候甚至会超过500。

中国国务院总理李克强称要“向污染宣战”。首都北京交通拥堵严重，且邻近污染严重的工业大省河北，空气污染问题突出。（完）

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